Daoud Théâtre Paul Scarron Le Mans

Daoud

Théâtre Paul Scarron 8 Place des Jacobins Le Mans Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Enfant terrible du jazz, daoud refuse les codes et bouscule les cadres avec GOOD BOY. Entre lyrisme et déflagration, chaos et douceur, son quartet enchaîne les sold-out de Ronnie Scott’s à Montreux Jazz Festival. .

Théâtre Paul Scarron 8 Place des Jacobins Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Daoud Le Mans a été mis à jour le 2025-10-29 par CDT72