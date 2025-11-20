D’APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE THEATRE DE L’ARCHIPEL THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Perpignan
THÉÂTRE DE L'ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan
Tarif : 10 – 10 – 27
Début : 2025-11-20 19:00:00
2025-11-20
Théâtre de l’Archipel Le chorégraphe Christian Rizzo reprend sa pièce emblématique près de dix ans après sa création au Festival d’Avignon. Réunissant huit danseurs et deux batteurs, ce spectacle légendaire dépose, dans un mariage parfait entre fougue et grâce, le carcan de la masculinité.
THÉÂTRE DE L’ARCHIPEL Le Grenat Avenue Général Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Théâtre de l’Archipel Choreographer Christian Rizzo revives his iconic piece almost ten years after its premiere at the Avignon Festival. Bringing together eight dancers and two drummers, this legendary show is a perfect marriage of ardor and grace, removing the shackles of masculinity.
German :
Théâtre de l’Archipel Der Choreograph Christian Rizzo nimmt sein emblematisches Stück fast zehn Jahre nach seiner Uraufführung beim Festival d’Avignon wieder auf. Das legendäre Stück, das acht Tänzer und zwei Schlagzeuger vereint, löst in einer perfekten Verbindung von Inbrunst und Anmut das Korsett der Männlichkeit auf.
Italiano :
Théâtre de l’Archipel Il coreografo Christian Rizzo fa rivivere il suo pezzo iconico quasi dieci anni dopo la sua prima al Festival di Avignone. Con otto ballerini e due batteristi, questo leggendario spettacolo è un perfetto connubio di ardore e grazia, che abbatte le catene della mascolinità.
Espanol :
Théâtre de l’Archipel El coreógrafo Christian Rizzo recupera su obra emblemática casi diez años después de su estreno en el Festival de Aviñón. Este legendario espectáculo, que reúne a ocho bailarines y dos percusionistas, es una combinación perfecta de ardor y gracia, que rompe los grilletes de la masculinidad.
