D’après vous ? Théâtre Ainsi de Suite Aix-en-Provence

D’après vous ?

Samedi 24 janvier 2026 de 20h30 à 22h. Théâtre Ainsi de Suite 9 rue Jules Isaacc Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Début : 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24 22:00:00

2026-01-24

Deux comédiens et un musicien vont créer une pièce improvisée devant vous, mais surtout d’après vous ! Qui sont-ils, où sont-ils ? Vous décidez !

Une pièce de théâtre interactive !

Au début du spectacle, vous définissez les personnages principaux et les lieux. L’histoire peut alors commencer !



Une pièce de théâtre différente à chaque représentation.

Pendant plus d’une heure, vous assistez à votre pièce de théâtre. Elle n’a jamais été écrite… et elle ne sera jamais rejouée !



Plus qu’une pièce de théâtre, une véritable performance.

Deux comédiens, véritables caméléons, incarnent pendant plus d’une heure une multitude de personnages et créent une histoire unique, pleine de rebondissements. Pour les accompagner, un musicien improvise également la partition de cette pièce. .

Théâtre Ainsi de Suite 9 rue Jules Isaacc Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 78 87 29 contact@triple-g.fr

Two actors and a musician will create an improvised play in front of you, but mostly according to you! Who are they, where are they? You decide!

