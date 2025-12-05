DARAN – C.C. YVES FURET La Souterraine

DARAN Début : 2025-12-05 à 20:30. Tarif : – euros.

CCYF – CENTRE YVES FURET PRÉSENTE : DARANTitre Spectacle : DaranGrand Hôtel ApocalypseLe nom de Daran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français : Daran et les Chaises, puis en tant qu’artiste solo. II est avant tout l’auteur de 10 albums studio et 1 album live en 26 ans. Huit barré, son deuxième album paru en 1995 le propulse sur le devant de la scène rock hexagonale, grâce notamment au tube « Dormir dehors ». Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane ou Jane Birkin, il annonce en 2025 son grand retour avec un 11ème album Grand Hôtel Apocalypse. Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes. Les ingrédients : une basse, une guitare, une batterie. La recette : pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis. 11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires. Écrit, réalisé et enregistré entre Montréal, la Bretagne, le Mexique et la Californie, Grand Hôtel Apocalypse est un album qui, sans conteste, va compter, à en croire l’accueil dithyrambique des médias et du public. Tout simplement « le meilleur album rock français de la rentrée, un album miraculeux » pour Éric Bureau du Parisien. Et en live, le succès de Daran ne démord pas, les retrouvailles avec son public sur la première partie de tournée ont été fortes en émotions et la nouvelle formule en power trio avec Roman Gaume à la guitare et Romain Viallon (ex. Luke) à la batterie ravis les aficionados.

C.C. YVES FURET Avenue de la Liberte 23300 La Souterraine 23