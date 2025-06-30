DARAN ELLIOT MURPHY – 6MIC Aix En Provence

DARAN ELLIOT MURPHY Début : 2025-12-12 à 20:30. Tarif : – euros.

Le 6MIC présente DARAN – Grand Hôtel Apocalypse Le nom de Daran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français Daran et les Chaises puis en tant qu’artiste solo. Il est avant tout l’auteur de 10 albums studio et 1 album live en 26 ans.“Huit barré“, son deuxième album paru en 1995 le propulse sur le devant de la scène rock hexagonale, grâce notamment au tube Dormir dehors. Album mythique, ressorti récemment chez Warner pour son 30eme anniversaire, dans une édition collector double vinyle avec de nombreux bonus. Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane ou Jane Birkin, il annonce en 2025 son grand retour avec un 11eme album “Grand Hotel Apocalypse”.Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes. Les ingrédients : Une basse, une guitare, une batterie.La recette : Pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis. 11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires. Écrit, réalisé et enregistré entre Montréal, la Bretagne, le Mexique et la Californie, “Grand Hôtel Apocalypse” est un album qui sans conteste va compter, à en croire l’accueil dithyrambique des médias et du public.Tout simplement “le meilleur album rock français de la rentrée, un album miraculeux” Eric Bureau Le Parisien.Et en live, le succès de DARAN ne démord pas !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13