Daran en concert au Black Shelter – Black Shelter (Pub) Carquefou, 22 mai 2025 20:00, Carquefou.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 20:00 –

Gratuit : non 20 € – 24 € Tarif réservation : 20 €Tarif sur place : 24 €Billetterie Tout public

Après 8 ans d’absence, Daran est de retour !Le nom de Daran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français « Daran et les Chaises » puis en tant qu’artiste solo. Il est avant tout l’auteur de dix albums studio et un album live en 26 ans. Huit barré, son deuxième album paru en 1995, le propulse sur le devant de la scène, grâce notamment au tube Dormir dehors. Après de nombreuses collaborations avec Miossec, Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel ou Maurane, Daran fait son grand retour avec un 11e album, Grand Hotel Apocalypse, à l’automne 2024, où il renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes. Les ingrédients : une basse, une guitare, une batterie. La recette : pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis. Onze chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : la liberté, les amours perdues, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires. Écrit, réalisé et enregistré entre Montréal, la Bretagne, le Mexique et la Californie, Grand Hôtel Apocalypse est un album qui sans conteste va compter.Première partie : Jekyll WoodPlus d’informations : Événement Facebook

Black Shelter (Pub) Carquefou 44470

https://my.weezevent.com/daran-jekyll-wood-le-black-shelter