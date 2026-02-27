Daran en concert Nouzonville

Daran en concert

21, place Gambetta Nouzonville Ardennes

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adhérents AME

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Dans le cadre du dispositif Recto/Verso, l’AME accueil cette année DARAN lors de sa tournée Grand Hôtel Apocalypse Tour . Le nom de Daran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français Daran et les Chaises puis en tant qu’artiste solo.Il est avant tout l’auteur de 10 albums studio et 1 album live en 26 ans. “Huit barré“, son deuxième album paru en 1995 le propulse sur le devant de la scène rock hexagonale, grâce notamment au tube Dormir dehors .Album mythique, ressorti récemment chez Warner pour son 30eme anniversaire, dans une édition collector double vinyle avec de nombreux bonus.Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel, Maurane ou Jane Birkin, il annonce en 2025 son grand retour avec un 11eme album “Grand Hotel Apocalypse”. Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes. Les ingrédients Une basse, une guitare, une batterie. La recette Pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis. 11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires.Écrit, réalisé et enregistré entre Montréal, la Bretagne, le Mexique et la Californie, “Grand Hôtel Apocalypse” est un album qui sans conteste va compter, à en croire l’accueil dithyrambique des médias et du public.Tout simplement “le meilleur album rock français de la rentrée, un album miraculeux” pour Eric Bureau du Parisien.Billetterie

.

21, place Gambetta Nouzonville 08700 Ardennes Grand Est +33 3 24 58 24 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

As part of the Recto/Verso program, this year AME welcomes DARAN on his Grand Hôtel Apocalypse Tour . Daran has been a familiar name for some time now, first as the leader of the French group Daran et les Chaises, then as a solo artist, and is the author of 10 studio albums and 1 live album in 26 years. ?Huit barré? his second album, released in 1995, catapulted him to the forefront of the French rock scene, thanks in particular to the hit Dormir dehors .this legendary album was recently re-released by Warner for its 30th anniversary, in a double vinyl collector?s edition with numerous bonuses.after collaborations with Miossec and Yarol Poupaud, as well as Johnny, Francis Cabrel, Maurane and Jane Birkin, in 2025 he announced his comeback with an 11th album, Grand Hotel Apocalypse? Daran returns to incisive rock and strong melodies. The ingredients Bass, guitar and drums. The recipe: No effects pedals, instruments straight into the amps. 11 songs on Daran?s favorite themes: freedom, lost loves, the quest for self and, above all, the human being at the center of all stories.Written, produced and recorded between Montreal, Brittany, Mexico and California, Grand Hôtel Apocalypse? is an album that will undoubtedly count for something, if the rave reviews from the media and the public are anything to go by. Quite simply, ?the best French rock album of the autumn, a miraculous album? according to Eric Bureau of Le Parisien.Billetterie

L’événement Daran en concert Nouzonville a été mis à jour le 2026-02-25 par Ardennes Tourisme