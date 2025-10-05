DARAN JEKYLL WOOD – 109 – L’Embarcadère Montlucon

DARAN JEKYLL WOOD Début : 2026-01-31 à 20:30. Tarif : – euros.

Style : RockDaran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes.Les ingrédients : Une basse, une guitare, une batterie. La recette : Pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis. 11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires.Véritable électron libre qui transcende les genres, Jekyll Wood nous propose un road trip intérieur, sophistiqué et élégant. Le groupe balaie tout le spectre de la musique indé, des plus anciennes jusqu’aux plus récentes, des plus viscérales jusqu’aux plus avant-gardistes.Debout placement libre.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

109 – L’Embarcadère 8 RUE DU GENERAL EMILE MAIRAL 03100 Montlucon 03