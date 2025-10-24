DARAN – LE SILEX Auxerre

DARAN – LE SILEX Auxerre vendredi 24 octobre 2025.

DARAN Début : 2025-10-24 à 20:30. Tarif : – euros.

DARAN ?? [ ROCK ] Le nom de Daran nous est familier depuis déjà longtemps, tout d’abord à titre de meneur du groupe français Daran et les Chaises puis en tant qu’artiste solo. Il est avant tout l’auteur de 10 albums studio et 1 album live en 26 ans. Son deuxième album paru en 1995, Huit barré, le propulse sur le devant de la scène rock hexagonale, grâce au tube Dormir dehors. Après de nombreuses collaborations avec Miossec ou Yarol Poupaud mais aussi Johnny, Francis Cabrel ou Maurane, il annonce aujourd’hui son grand retour avec un 11eme album “Grand Hotel Apocalypse” sorti en octobre 2024. Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes. Les ingrédients : Une basse, une guitare, une batterie. La recette : Pas de pédales d’effets, les instruments directs dans les amplis.11 chansons sur les thèmes de prédilection de Daran : La liberté, les amours perdus, la quête de soi et, surtout, l’humain au centre de toutes les histoires. Écrit, réalisé et enregistré entre Montréal, la Bretagne, le Mexique et la Californie, “Grand Hôtel Apocalypse” est un album qui sans conteste va compter, à en croire l’accueil dithyrambique des médias et du public. Tout simplement “le meilleur album rock français de la rentrée, un album miraculeux” Eric Bureau Le Parisien. ?? 1ère PARTIE : JEKYLL WOOD ?? [ ROCK ] Fasciné par Jeff Buckley et impacté par les sortilèges de John Mayer et Radiohead, JEKYLL WOOD est un électron libre qui transcende les genres et puise ses inspirations dans le chill-rock, la pop-progressive et l’electro folk acoustique à la croisée des univers de Ben Howard, Tamino, Bon Iver ou Half Moon Run… Guitariste virtuose et mélodiste raffiné, le songwriter Tourangeau nous embarque dans un road trip intérieur sophistiqué et élégant, balayant tout le spectre de la musique indé. Mais, il ne se défait jamais d’une vision : celle d’un artiste qui semble voyager à travers les strates musicales, des plus anciennes jusqu’aux plus récentes, des plus viscérales jusqu’aux plus avant-gardistes. Il en résulte des chansons accessibles, exigeantes et ultra mélodiques, comme si elles éloignaient, avec intelligence et talent, la division, parfois artificielle, entre underground et mainstream.

LE SILEX 7 rue de l’Ile aux Plaisirs 89000 Auxerre 89