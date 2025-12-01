DARAN LE BIJOU Toulouse

DARAN

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse Haute-Garonne

Aujourd’hui, Daran renoue avec un rock incisif et des mélodies fortes sur ses thématiques de prédilection que sont la liberté, les amours perdus, la quête de soi et surtout l’humain, toujours au centre de toutes ses histoires.

Organisé en une nouvelle formule power trio avec Roman Gaume à la guitare et Romain Viallon à la batterie, le live de Daran ne nous laissera pas indifférent.

LE BIJOU 123 Avenue de Muret Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 42 08 69 contact@le-bijou.net

English :

Today, Daran is back with incisive rock and strong melodies on his favorite themes of freedom, lost loves, the quest for self and, above all, the human being, always at the center of all his stories.

German :

Heute besinnt sich Daran wieder auf prägnanten Rock und starke Melodien zu seinen Lieblingsthemen Freiheit, verlorene Liebe, Selbstfindung und vor allem der Mensch, der immer im Mittelpunkt all seiner Geschichten steht.

Italiano :

Oggi Daran torna con un rock incisivo e forti melodie sui suoi temi preferiti della libertà, dell’amore perduto, della ricerca di sé e, soprattutto, dell’essere umano, che è sempre al centro di tutte le sue storie.

Espanol :

Hoy, Daran vuelve con rock incisivo y melodías fuertes sobre sus temas favoritos: la libertad, el amor perdido, la búsqueda de uno mismo y, sobre todo, el ser humano, que siempre está en el centro de todas sus historias.

