D’Arbre en Arbre Festival Mosaïque Nogent-sur-Oise

D’Arbre en Arbre Festival Mosaïque

24 Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise

Gratuit

Début : 2025-09-26 20:30:00

fin : 2025-09-26 22:00:00

2025-09-26

Spectacle | Théâtre d’objets

Compagnie Cara­bosse

À la nuit tombée, bala­dez-vous libre­ment dans une forêt sous un ciel étoilé à la lueur de la flamme. Cette cano­pée riche de récits, de sons, d’images et de formes parti­cu­lières, dévoile des paysages imagi­naires et intimes.

Lors de ce voyage poétique et féérique, la rencontre entre l’arbre et l’homme est subli­mée. Une expé­rience sensible et immer­sive qui nous rappelle que nous sommes au cœur d’un fragile équi­libre.

Souve­nez-vous?! La compa­gnie Cara­bosse nous avait déjà enchanté à la Coulé verte de Monta­taire lors de la première édition du festi­val Mosaïque en 2020.

Gratuit Déam­bu­la­tion libre

Restauration sur place Food­truck de Madao, trai­teur exotique 0 .

24 Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Object theater

Compagnie Carabosse

At nightfall, wander freely through a forest under a starry sky by the light of the flame. A sensitive, immersive experience.

Free admission Free wandering

Catering on site Foodtruck de Madao, traiteur exotique

German :

Aufführung | Objekttheater

Compagnie Carabosse

Gehen Sie bei Einbruch der Dunkelheit im Schein der Fackel frei durch einen Wald unter einem Sternenhimmel. Eine sensible und immersive Erfahrung.

Kostenlos Freies Umherwandern

Verpflegung vor Ort Foodtruck von Madao, exotischer Feinkosthändler

Italiano :

Spettacolo | Teatro degli oggetti

Compagnie Carabosse

Al calar della notte, vagate liberamente in una foresta sotto un cielo stellato alla luce della fiamma. Un’esperienza sensibile e coinvolgente.

Gratuito Vagare liberamente

Catering in loco Madao foodtruck, catering esotico

Espanol :

Espectáculo | Teatro de objetos

Compañía Carabosse

Al anochecer, deambule libremente por un bosque bajo un cielo estrellado a la luz de la llama. Una experiencia sensible y envolvente.

Gratis Pasee libremente

Catering in situ Madao foodtruck, catering exótico

