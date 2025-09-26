D’Arbre en Arbre Festival Mosaïque Nogent-sur-Oise
D’Arbre en Arbre Festival Mosaïque Nogent-sur-Oise vendredi 26 septembre 2025.
D’Arbre en Arbre Festival Mosaïque
24 Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise Oise
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-26 20:30:00
fin : 2025-09-26 22:00:00
Date(s) :
2025-09-26
Spectacle | Théâtre d’objets
Compagnie Carabosse
À la nuit tombée, baladez-vous librement dans une forêt sous un ciel étoilé à la lueur de la flamme. Une expérience sensible et immersive.
Gratuit Déambulation libre
Restauration sur place Foodtruck de Madao, traiteur exotique
Spectacle | Théâtre d’objets
Compagnie Carabosse
À la nuit tombée, baladez-vous librement dans une forêt sous un ciel étoilé à la lueur de la flamme. Cette canopée riche de récits, de sons, d’images et de formes particulières, dévoile des paysages imaginaires et intimes.
Lors de ce voyage poétique et féérique, la rencontre entre l’arbre et l’homme est sublimée. Une expérience sensible et immersive qui nous rappelle que nous sommes au cœur d’un fragile équilibre.
Souvenez-vous?! La compagnie Carabosse nous avait déjà enchanté à la Coulé verte de Montataire lors de la première édition du festival Mosaïque en 2020.
Gratuit Déambulation libre
Restauration sur place Foodtruck de Madao, traiteur exotique 0 .
24 Place des 3 Rois Nogent-sur-Oise 60180 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Object theater
Compagnie Carabosse
At nightfall, wander freely through a forest under a starry sky by the light of the flame. A sensitive, immersive experience.
Free admission Free wandering
Catering on site Foodtruck de Madao, traiteur exotique
German :
Aufführung | Objekttheater
Compagnie Carabosse
Gehen Sie bei Einbruch der Dunkelheit im Schein der Fackel frei durch einen Wald unter einem Sternenhimmel. Eine sensible und immersive Erfahrung.
Kostenlos Freies Umherwandern
Verpflegung vor Ort Foodtruck von Madao, exotischer Feinkosthändler
Italiano :
Spettacolo | Teatro degli oggetti
Compagnie Carabosse
Al calar della notte, vagate liberamente in una foresta sotto un cielo stellato alla luce della fiamma. Un’esperienza sensibile e coinvolgente.
Gratuito Vagare liberamente
Catering in loco Madao foodtruck, catering esotico
Espanol :
Espectáculo | Teatro de objetos
Compañía Carabosse
Al anochecer, deambule libremente por un bosque bajo un cielo estrellado a la luz de la llama. Una experiencia sensible y envolvente.
Gratis Pasee libremente
Catering in situ Madao foodtruck, catering exótico
L’événement D’Arbre en Arbre Festival Mosaïque Nogent-sur-Oise a été mis à jour le 2025-08-29 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme