Informations pratiques

Bazaiges

Darc au Pays à Bazaiges

Bazaiges Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-17 18:30:00

fin : 2026-08-17

Date(s) :

2026-08-17

28ème édition de Darc au Pays 2026 à Bazaiges avec le groupe Les Fils du Facteur .

Darc au Pays fait rimer musique, découverte et convivialité aux quatre coins de l’Indre.

Concert Les fils du facteur . Chanson française mais suisse. Parfois, ce sont les blagues les plus longues qui sont les meilleures. Lorsqu’Émilien et Sacha se sont rencontrés il y a une dizaine d’années à l’école d’art de Vevey, ils jouaient de la musique pour rigoler. Depuis leur premier EP Au Pied de la Lettre en 2015, et Timbrés & Affranchis en 2017, ils n’ont cessé de prolonger la farce en arpentant, guitare et accordéon à la main, les salles de concert et les studios d’enregistrement. Rejoints par Olivier Raffin et Antoine Passard, ils ont sorti deux albums composés à huit mains Fidèle au Poste en 2018 et Jusqu’ici ça va en 2021. .

Bazaiges 36270 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 27 49 16 associationdarc@gmail.com

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English :

The 28th edition of Darc au Pays 2026 in Bazaiges, featuring the band Les Fils du Facteur.

L’événement Darc au Pays à Bazaiges Bazaiges a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Vallée de la Creuse