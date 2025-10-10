DARCY / LUDWIG VON 88 / TAGADA JONES – La Merise Trappes

DARCY / LUDWIG VON 88 / TAGADA JONES – La Merise Trappes vendredi 10 octobre 2025.

DARCY / LUDWIG VON 88 / TAGADA JONES Début : 2025-10-10 à 20:00. Tarif : – euros.

LA MERISE PRÉSENTE : DARCY / LUDWIG VON 88 / TAGADA JONESSOIRÉE PUNK1ERE PARTIE : DARCYUne première partie explosive avec le groupe breton. Du rock, du punk, du métal, il s’amuse de tous les genres. Pour son nouvel opus « Tout est à nous », des paroles chiadées, tout en français !LUDWIG VON 88Les Ludwig von 88 ont fêté leurs 40 ans et ils s’interrogent sur le sens de la vie, de la mort, de l’univers en général et en particulier. Et ils ont enfin trouvé la réponse, qu’ils vous dévoileront dans un concert explosif. Soyez rassurés, le No Future a toujours de l’avenir !TAGADA JONESEt pour finir cette soirée, l’apôtre du « Do it yourself » avec ses 27 ans au compteur, le quatuor rennais Tagada Jones enflammera La Merise au son du riff de guitare de Nico. Equilibre idéal entre conscience sociale, revendications incisives, rouleau compresseur sonore, mélodies et refrains fédérateurs, Tagada Jones est tout simplement hors normes !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

La Merise PLACE DES MERISIERS 78190 Trappes 78