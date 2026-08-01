Informations pratiques

Veyreau

DargiUnderSound Duo Sera Grotte de Dargilan

Grotte de Dargilan Veyreau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-13

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Duo Será dans la Grotte de Dargilan, 13 août à 19h

Pablo Piris handpan, percussion, voix

Hugo Piris violon, trompette, mandoline, voix

Será c’est un duo qui naît de notre complicité fraternelle, amicale et musicale. Ce sont des compositions originales autour du handpan, du violon, d’une mandoline et d’une trompette. Nos inspirations de notre héritage familiale sont emprunt de voyage et de diverses influences de musiques du monde et traditionnelles.

Le dialogue des instruments nous amène vers une musique basée sur le rythme et la mélodie invitant tantôt aux voyages, aux rêves, tantôt à la transe. Une musique du coeur nourrie d’années de compréhension et d’échanges avec l’instrument pour un duo atypique vous ouvrant les portes de leurs univers.

15€ (jusqu’à 12 ans gratuit). Places disponible sur réservation sans prépaiement ondasosterrane@gmail.com

Visitez notre site https://www.ondasosterrane.fr/ pour plus d’infos.

Début à 19h. Merci d’arriver vers 18h30 apéritif vous est offert sur la terrasse panoramique. Produits locaux et boissons disponibles après le concert au snack bar.

Le concert se produira dans la grande salle de la grotte. Soyez bien couverts et bien chaussés la grotte est humide et il n’y fait que 10°

Le silence, les gouttes d’eau, puis la musique, dans un décor millénaire de calcite; deux magies se rejoignent pour nous enchanter, nous émouvoir, nous exalter. 15 .

Grotte de Dargilan Veyreau 12720 Aveyron Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

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English :

L’événement DargiUnderSound Duo Sera Grotte de Dargilan Veyreau a été mis à jour le 2026-07-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)