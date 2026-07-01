DargiUnderSound L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola Grotte de Dargilan Veyreau

Informations pratiques

Veyreau

DargiUnderSound L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola Grotte de Dargilan

Grotte de Dargilan Veyreau Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

L’OISEAU QUE TU CROYAIS SURPRENDRE BATTIT DE L’AILE ET S’ENVOLA

Theâtre Lyrique / Opéra Paysan un portrait multiple d’Emma Calvé

Dans la magnifique grotte de Dargilan, nous présentons un tour de force musical et théâtral, avec

Inès Berlet soprano et comédienne, et Swan Starosta pianiste et comédienne.

Justine Wojtyniak écriture, mise en scène, et Louis Sureau lumière et régie

15€ (jusqu’à 12 ans gratuit).

Places disponible sur réservation sans prépaiement ondasosterrane@gmail.com ou 06 52 85 95 45.

Visitez notre site https://www.ondasosterrane.fr/ pour plus d’infos.

Début du concert à 19h. Merci d’arriver vers 18h30 apéritif offert sur la terrasse panoramique.

Produits locaux et boissons disponibles après le concert au snack bar.

Le concert se produira dans la grande salle de la grotte. Soyez bien couverts et bien chaussés la grotte est humide et il n’y fait que 10°

Le silence, les gouttes d’eau, puis la musique, dans un décor millénaire de calcite; deux magies se rejoignent pour nous enchanter, nous émouvoir, nous exalter.

Une main tendue pour nous transporter dans l’intime, le sublime, les amours égarés, gâchés, le dramatique de la vie d’Emma Calvé…. Un tableau de sensations, de passion. G. Bertrand

Dans l’intimité d’une loge, enveloppée d’un charme intemporel, teintée d’onirisme, dans une troublante proximité avec le public, deux femmes une pianiste et une soprano se parlent, chantent, dansent et rient. À travers leur parole, une autre présence se laisse sentir celle d’une chanteuse lyrique dont elles vont dresser le portrait subtil. Souvenirs sensibles, méditation poétique, création de rôles d’opéra, récits du théâtre et de la vie, et interprétation des plus grands airs pour soprano s’entremêlent pour éclairer la matière de l’existence d’une femme et la création d’une destinée hors du commun. Quelle combativité et quelles forces vives tente-t-elle de nous transmettre à travers le siècle ? En fouillant et en se laissant surprendre par le fabuleux destin d’Emma Calvé, immense cantatrice aveyronnaise (1858-1942), c’est finalement d’une joie de vivre et d’un enthousiasme fou dont il sera question ici. Contaminé.e.s par sa passion émancipatrice, son rire salvateur et son amour de la liberté, nous pouvons transgresser à notre tour les freins du réel.

Ce spectacle musical, traversé par le sublime chant des airs de Carmen, Marguerite, Sapho, Ophélie parmi d’autres, offre le portrait d’Emma Calvé en femme puissante et multiple, créatrice de sa vie autant que de son art. Comme un subversif hymne à la joie qui devient une extraordinaire invitation à l’émancipation pour celleux qui souhaitent sortir des sentiers battus. 15 .

Grotte de Dargilan Veyreau 12720 Aveyron Occitanie +33 6 52 85 95 45 ondasosterrane@gmail.com

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English :

L’événement DargiUnderSound L’oiseau que tu croyais surprendre battit de l’aile et s’envola Grotte de Dargilan Veyreau a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)