Daria • Sala Bestia • Serratella SUPERSONIC Paris

Daria • Sala Bestia • Serratella SUPERSONIC Paris jeudi 11 septembre 2025.

DARIA (22h00)

(Indie rock – Nineteen Something – Angers, FR)

Depuis 2002 et grâce à plus de 500 concerts en Europe, aux Etats-Unis et au Canada — du pub à Dublin au café-concert de La-Roche-Sur-Yon, des prestigieuses scènes du SxSW à Austi aux planches de la Nef à Angoulême et du club underground de San Feliu de Guixol en Espagne au club branché de Glasgow en Ecosse —, les Angevins de daria se sont forgés une solide réputation scénique.

Que ce soit pour ouvrir pour d’autres (Against Me!, Kepone, Seaweed, etc.) ou seuls à l’affiche, ils n’ont eu de cesse d’avaler les kilomètres pour défendre leur rock singulier. Un soir de mars 2013 après un concert au Black Cat, mythique club de Washington DC, une silhouette à bonnet cachée dans l’ombre leur dira même un sincère et encourageant « That was a good show ! » …

Les 3 influences : Fugazi, Jawbox et The Jesus Lizard

https://dariarock.bandcamp.com/

http://www.youtube.com/@dariathebandofficial

SALA BESTIA (21h00)

(Post noise – Cheap Satanism – Paris, FR)

SALA BESTIA est un trio parisien formé en 2022, réunissant d’anciens membres de Revok, desicobra, madeincanada, schoolbusdriver et d’autres. Entre noise poisseux et éclats d’indie pop, leur musique conjugue tension et lumière dans des compositions structurées mais libres, où l’émotion transperce la distorsion.

Leur premier album, Plenty of Nothing (2024), enregistré par Pierre-Antoine Parois (batteur de Papier Tigre, Spelterini, La Colonie de Vacances) et masterisé par Miguel Constantino (Peter Kernel, Centenaire, Marvin…), est né d’une amitié de 15 ans et d’un besoin vital d’expression. En live, le groupe livre des performances intenses, où le chaos devient catharsis.

Un deuxième album est en préparation pour début 2026.

Les 3 influences : Shipping News, Unwound and Shellac

https://salabestianoise.bandcamp.com

https://www.youtube.com/@salabestia

SERRATELLA (20h00)

(Post hardcore – Paris, FR)

Serratella, trio parisien formé en 2023, digère toutes ses influences en délivrant un post-hardcore bâtard, sinuant entre rage et mélancolie. En même temps qu’ils s’affranchissent de leurs inspirations, le groupe a trouvé son ciment en laissant entrer dans sa musique, dissonances, larsens et autres textures sonores noisy. Puisant autant dans la fougue de Fugazi, la sensibilité de Radiohead, ou le rentre dedans de Lysistrata, Serratella enregistrera son premier EP courant 2025.

Les 3 influences : Fugazi, Radiohead, Lysistrata

https://serratella.bandcamp.com/

———————————

Jeudi 11 Septembre 2025

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

Cette soirée plaira aux fans de… The Jesus Lizzard, Foo Fighters & Dinosaur Jr.

Le jeudi 11 septembre 2025

de 19h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-11T22:00:00+02:00

fin : 2025-09-12T02:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-11T19:00:00+02:00_2025-09-11T23:00:00+02:00

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012 Paris

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://fb.me/e/8h1hqm3gh https://fb.me/e/8h1hqm3gh