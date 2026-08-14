Dark Attacks! #1 Alien Tears + Canal Froid + Order 89 Le Sans Réserve Périgueux

Informations pratiques

Périgueux

Dark Attacks! #1 Alien Tears + Canal Froid + Order 89

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux Dordogne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31

Date(s) :

2026-10-31

Dark Attacks ! est une asso sur Périgueux, qui promeut les musiques dark à travers l’organisation d’événements qui créent une communauté de passionné·e·s des esthétiques sombres.

ALIEN TEARS (Synth Pop & Darkwave)

À la frontière du post punk et de la darkwave, le tourangeau Alien Tears convoque la rage, l’amertume et la tristesse au sein d’une étrange messe cathartique.

CANAL FROID (coldwave)

La mélancolie et l’introspection imprègnent chaque morceau en évitant les clichés du genre, grâce aux batteries tribales, les basses profondes et les guitares tour à tour cristallines.

Order 89 (New Wave)

Il propose une expérience live intense, mêlant minimalisme synthétique et énergie punk explosive.

Katakomb (Electro Goth Dj Set)

Nappes synthétiques glaciaires, lignes de basse hypnotiques, chants hantés par la mélancolie sont toujours au service d’une intensité sombre et dansante. .

Le Sans Réserve 192 Route d’Angoulême Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 12 73 info@sans-reserve.org

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English : Dark Attacks! #1 Alien Tears + Canal Froid + Order 89

L’événement Dark Attacks! #1 Alien Tears + Canal Froid + Order 89 Périgueux a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Communal de Périgueux