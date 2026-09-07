Informations pratiques

La Trinité-sur-Mer

Dark, Bruital Compagnie

La Vigie La Trinité-sur-Mer Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-03 20:30:00

fin : 2027-04-03 22:00:00

Date(s) :

2027-04-03

Figure emblématique, héroïne entourée de légendes, plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge violent, anachronique et décalé, entre la parodie et le film épique.

Le mime bruité et le lipsync (* Synchronisation du mouvement des lèvres d’un personnage avec des paroles ou des sons qui ne lui appartiennent pas) s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages, tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous…

Théâtre bruité et mimé

Dès 10 ans – Durée 1h15 .

La Vigie La Trinité-sur-Mer 56470 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 18 00

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English :

L’événement Dark, Bruital Compagnie La Trinité-sur-Mer a été mis à jour le 2026-09-07 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon