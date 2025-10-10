ARIANNE UN PAS AVANT LA CHUTE – ARIANNE, UN PAS AVANT LA CHUTE – CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL Vitre

ARIANNE UN PAS AVANT LA CHUTE – ARIANNE, UN PAS AVANT LA CHUTE Début : 2025-12-18 à 20:30. Tarif : – euros.

CENTRE CULTUREL J.DUHAMEL PRÉSENTE : ARIANNE UN PAS AVANT LA CHUTERock star à la célébrité mondiale, la chanteuse Arianne est l’invitée de l’émission « Olga vous écoute », dédiée aux légendes de la musique. En revenant sur la carrière de la chanteuse, son groupe et son rapport au public, la présentatrice Olga tente de lever le voile sur l’évènement qui a bouleversé la vie de la chanteuse : quel est l’accident qui a eu lieu le soir du dernier concert de sa tournée ? Pourquoi Arianne ne s’en souvient-elle plus ? Cache-t-elle quelque chose ? Arianne tente de retrouver la mémoire et tire le fil de ses souvenirs, de ses débuts jusqu’à ce qui restera son ultime concert. Un spectacle multiforme mêlant théâtre, cinéma et concert live, avec 7 interprètes qui jouent et chantent une tragédie moderne revisitant le mythe d’Ariane. Thomas Gendronneau, Molière 2023 de la révélation masculine, invente et met en scène la vie d’une rock-star rappelant les destins tragiques d’Amy Whinehouse et Janis Joplin.La presse en parle« Explosif autant que spectaculaire, Arianne fait monter les décibels et en met plein les yeux. Chapeau les artistes, tous excellents », L’OEil d’OlivierMise en scène, écriture et composition Thomas Gendronneau • Interprétation Basile Alaïmalaïs, Anthony Falkowsky, Lucas Gonzalez, Sébastien Gorski, Sarah Horoks, Mathilde-Edith Mennetrier et Morgane Real

CENTRE CULTUREL JACQUES DUHAMEL 2 RUE DE STRASBOURG 35500 Vitre 35