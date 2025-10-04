DARK Rue Saint-Martin Louvigné-du-Désert

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-10-04 20:30:00

Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge violent et caricatural, entre la parodie et le film épique. Le mime bruité et le lipsync s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous… .

Rue Saint-Martin Centre Culturel Jovence Louvigné-du-Désert 35420 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 98 50 08

