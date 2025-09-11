Dark Salle culturelle Le Nantholia Nantheuil

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil Dordogne

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

2026-03-19

Jeanne renaît plus sombre que jamais dans cette création de la Bruital Compagnie, nous plongeant dans un Moyen Âge violent, entre parodie et film épique.

Jeanne renaît plus sombre que jamais dans cette création de la Bruital Compagnie, nous plongeant dans un Moyen Âge violent, entre parodie et film épique. Par le mime bruité et le lipsync, des personnages fous gravitent autour d’une Jeanne, probablement la moins folle de tous. Mais qui était réellement Jeanne d’Arc ? Une simple bergère, une envoyée de Dieu, une schizophrène, une guerrière xénophobe, ou une sorcière manipulant le dauphin Charles VII ? Peut-être une marionnette dans un complot des puissants pour contrôler l’armée, puis sacrifiée après la victoire. Et si elle n’avait même pas existé ? Une machination sans réponse… Gare à ceux qui tentent de la définir Jeanne arrive, cheveux au vent, en armure blanche, velours côtelé et veste ignifugée. .

Salle culturelle Le Nantholia Les Grésilles Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

English : Dark

Jeanne is reborn darker than ever in this Bruital Compagnie creation, plunging us into a violent Middle Ages, somewhere between parody and epic film.

German : Dark

Jeanne wird in dieser Kreation der Bruital Compagnie dunkler als je zuvor wiedergeboren und lässt uns in ein gewalttätiges Mittelalter eintauchen, das zwischen Parodie und epischem Film angesiedelt ist.

Italiano :

Jeanne rinasce più cupa che mai in questa creazione della Bruital Compagnie, immergendoci in un Medioevo violento, a metà tra parodia e film epico.

Espanol : Dark

Jeanne renace más oscura que nunca en esta creación de la Bruital Compagnie, sumergiéndonos en una violenta Edad Media, a medio camino entre la parodia y la película épica.

