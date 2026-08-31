Dark Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Nantheuil

Dark

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-04 20:30:00

fin : 2027-03-04 21:40:00

Date(s) :

2027-03-04

Mime bruité.

Figure emblématique, héroïne entourée de légendes qui était vraiment Jeanne D’Arc ? Une bergère un peu simplette à qui Dieu aurait conféré le pouvoir de bouter les Anglais hors de France ? Ou juste une fêlée du ciboulot affublée de délires mystiques ? Dès 10 ans.

Mime bruité.

Figure emblématique, héroïne entourée de légendes qui était vraiment Jeanne D’Arc ? Une bergère un peu simplette à qui Dieu aurait conféré le pouvoir de bouter les Anglais hors de France ? Ou juste une fêlée du ciboulot affublée de délires mystiques ? Dès 10 ans. .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50 bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Dark

Sound mime.

An iconic figure, a heroine shrouded in legend: who was Joan of Arc really? A somewhat simple-minded shepherdess to whom God supposedly granted the power to drive the English out of France? Or just a nutcase plagued by mystical delusions? Ages 10 and up.

L’événement Dark Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère