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Dark Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

jeudi 4 mars 2027 · Espace culturel Le Nantholia · Nantheuil

Dark Espace culturel Le Nantholia Nantheuil

Informations pratiques

Début
jeudi 4 mars 2027
Fin
jeudi 4 mars 2027
Heure de début
20:30:00
Lieu
Espace culturel Le Nantholia
Adresse
203 Allée des Loisirs
Ville
24800 Nantheuil
Département
Dordogne
Tarif

Nantheuil

Dark

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-03-04 20:30:00
fin : 2027-03-04 21:40:00

Date(s) :
2027-03-04

Mime bruité.
Figure emblématique, héroïne entourée de légendes qui était vraiment Jeanne D’Arc ? Une bergère un peu simplette à qui Dieu aurait conféré le pouvoir de bouter les Anglais hors de France ? Ou juste une fêlée du ciboulot affublée de délires mystiques ? Dès 10 ans.
Mime bruité.
Figure emblématique, héroïne entourée de légendes qui était vraiment Jeanne D’Arc ? Une bergère un peu simplette à qui Dieu aurait conféré le pouvoir de bouter les Anglais hors de France ? Ou juste une fêlée du ciboulot affublée de délires mystiques ? Dès 10 ans.   .

Espace culturel Le Nantholia 203 Allée des Loisirs Nantheuil 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 55 12 50  bit.thiviers@perigord-limousin.fr

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English : Dark

Sound mime.
An iconic figure, a heroine shrouded in legend: who was Joan of Arc really? A somewhat simple-minded shepherdess to whom God supposedly granted the power to drive the English out of France? Or just a nutcase plagued by mystical delusions? Ages 10 and up.

L’événement Dark Nantheuil a été mis à jour le 2026-08-31 par Isle-Auvézère

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