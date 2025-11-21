Dark ping La Bernerie-en-Retz

Dark ping

Salle des Sports Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 19:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Faire un tournoi de tennis de table, ça vous dit ? Rendez-vous au Dark Ping pour défier les autres joueurs !

Dark ping est l’événement idéal pour tous les amateurs de ping-pong. Que vous soyez pongiste débutant ou confirmé, ce tournoi est l’occasion de

Passer un moment convivial et sportif

Rencontrer d’autres passionnés de tennis de table et faire de nouvelles connaissances.

Tester votre niveau et vous mesurer à des joueurs de tous horizons.

Mais ce n’est pas tout ! Le tournoi Dark ping est aussi

Un événement familial où petits et grands peuvent se retrouver pour partager un moment de fun et de compétition.

Une occasion de découvrir la Bernerie-en-Retz, une charmante station balnéaire de la Loire-Atlantique.

Un moment de détente et de plaisir pour oublier le stress du quotidien et faire le plein d’énergie positive.

L’occason très fun de jouer dans le noir et profiter des jeux lumineux.

Informations

avoir plus de 7 ans

prévoir une tenue réféchissante

les accessoires sont fournis

payement sur place

ouvert aux non licenciés

inscriptions obligatoires

Découvrez ici les événements proposés par La Bernerie-en-retz .

Salle des Sports Olivier Hureau La Bernerie-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 06 00 19 info.asbtt@gmail.com

English :

Fancy taking part in a table tennis tournament? Head over to Dark Ping and challenge the other players!

German :

Haben Sie Lust, an einem Tischtennisturnier teilzunehmen? Besuchen Sie das Dark Ping und fordern Sie die anderen Spieler heraus!

Italiano :

Volete partecipare a un torneo di tennis da tavolo? Andate su Dark Ping per sfidare gli altri giocatori!

Espanol :

¿Te apetece participar en un torneo de tenis de mesa? Dirígete a Dark Ping y desafía a otros jugadores

L’événement Dark ping La Bernerie-en-Retz a été mis à jour le 2025-11-18 par I_OT Pornic