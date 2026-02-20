Dark Ping Tournoi de tennis de table en nocturne

Salle Richard Viel Joué-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 18:00:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

L’association de l’Entente Sportive Jovéenne Langueuroise Tennis de Table organise un tournoi de tennis de table en nocturne à la Salle Richard Viel le samedi 14 mars.

Les inscriptions commencent à partir de 18h.

Tournoi par équipe de 2.

Ouvert à tous.

Restauration sur place. .

Salle Richard Viel Joué-sur-Erdre 44440 Loire-Atlantique Pays de la Loire esjltt@gmail.com

English :

The Entente Sportive Jovéenne Langueuroise Table Tennis association is organizing an evening table tennis tournament at the Salle Richard Viel on Saturday March 14.

L’événement Dark Ping Tournoi de tennis de table en nocturne Joué-sur-Erdre a été mis à jour le 2026-02-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis