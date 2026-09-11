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DARK Saint-Amand-Montrond

samedi 12 juin 2027 · Saint-Amand-Montrond

DARK Saint-Amand-Montrond

Informations pratiques

Début
samedi 12 juin 2027
Fin
samedi 12 juin 2027
Heure de début
21:30:00
Adresse
3 Rue Hôtel Dieu
Ville
18200 Saint-Amand-Montrond
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Saint-Amand-Montrond

DARK

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-06-12 21:30:00
fin : 2027-06-12

Date(s) :
2027-06-12

SAMEDI 12 JUIN À 20H30
DARK
BRUITAL COMPAGNIE (31)

Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Théâtre bruité et mimé
Public à partir de 10 ans
Durée 1h20
Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€
Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge violent et caricatural, entre la parodie et le film épique. Le mime bruité et le lipsync s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous…   .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36  carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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English :

SATURDAY, JUNE 12, %C0 8:30 PM
DARK
BRUITAL COMPAGNIE (31)

At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Noise and Mime Theater
Recommended for ages 10 and up
Runtime: 1 hour 20 minutes
Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?

L’événement DARK Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY

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