Informations pratiques

Saint-Amand-Montrond

DARK

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-06-12 21:30:00

fin : 2027-06-12

Date(s) :

2027-06-12

SAMEDI 12 JUIN À 20H30

DARK

BRUITAL COMPAGNIE (31)

Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier

3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Théâtre bruité et mimé

Public à partir de 10 ans

Durée 1h20

Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€

Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge violent et caricatural, entre la parodie et le film épique. Le mime bruité et le lipsync s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous… .

3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr

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English :

SATURDAY, JUNE 12, %C0 8:30 PM

DARK

BRUITAL COMPAGNIE (31)

At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier

3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond

Noise and Mime Theater

Recommended for ages 10 and up

Runtime: 1 hour 20 minutes

Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?

L’événement DARK Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY