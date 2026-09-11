DARK Saint-Amand-Montrond
samedi 12 juin 2027 · Saint-Amand-Montrond
Informations pratiques
Saint-Amand-Montrond
DARK
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2027-06-12 21:30:00
fin : 2027-06-12
Date(s) :
2027-06-12
SAMEDI 12 JUIN À 20H30
DARK
BRUITAL COMPAGNIE (31)
Au Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Théâtre bruité et mimé
Public à partir de 10 ans
Durée 1h20
Tarifs habituels 14€ | 10€ | 5€
Plus Dark que jamais, Jeanne renaît de ses cendres dans cette nouvelle création de la Bruital Compagnie qui nous entraîne au cœur d’un Moyen Âge violent et caricatural, entre la parodie et le film épique. Le mime bruité et le lipsync s’entremêlent pour donner corps à de multiples personnages tous plus fêlés les uns que les autres, évoluant autour d’une Jeanne qui se révèle être, probablement, la moins folle de tous… .
3 Rue Hôtel Dieu Saint-Amand-Montrond 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 48 36 carrosserie.mesnier@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
SATURDAY, JUNE 12, %C0 8:30 PM
DARK
BRUITAL COMPAGNIE (31)
At the Théâtre de la Carrosserie Mesnier
3 rue Hôtel Dieu, Saint-Amand-Montrond
Noise and Mime Theater
Recommended for ages 10 and up
Runtime: 1 hour 20 minutes
Regular ticket prices: 14? | 10? | 5?
L’événement DARK Saint-Amand-Montrond a été mis à jour le 2026-09-11 par BERRY
À voir aussi à Saint-Amand-Montrond (Cher)
- 5 chefs au piano Saint-Amand-Montrond 17 septembre 2026
- Écoutez-vous lire : Dans le jardin de George Sand, Bibliothèque municipale Isabel Godin, Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026
- Visite guidée de l’exposition « Autour de George Sand, mémoires dans le Saint-Amandois », Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026
- Blind test Saint-Amand-Montrond 18 septembre 2026
- Visite libre des collections permanentes, Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond 19 septembre 2026