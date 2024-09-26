Dark Star + Débat Cinéma La Lanterne Bègles

Dark Star + Débat Cinéma La Lanterne Bègles jeudi 26 septembre 2024.

Dark Star + Débat Jeudi 26 septembre 2024, 20h30 Cinéma La Lanterne Gironde

Tarif plein : 7€50. Tarifs réduits de 4€50 à 6€50 sur présentation de justificatifs. Tarif adhérents : 5€. Carte jeune Bordeaux Métropole : 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-09-26T20:30:00 – 2024-09-26T22:30:00

Fin : 2024-09-26T20:30:00 – 2024-09-26T22:30:00

Le film

Au XXIIème siècle, le Dark Star sillonne l’espace pour détruire des planètes à l’orbite instable qui menacent la colonisation humaine de l’univers. Reclus dans leur vaisseau depuis 20 ans, l’équipage du Dark Star est tombé dans un ennui intersidéral. Un jour cependant, suite à une avarie électronique, une bombe enclenchée ne peut être larguée et menace d’éclater dans le vaisseau…

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

Séance suivie d’un débat, dans le cadre des 50 ans de l’ABERA, l’Association Béglaise d’Étude et de Recherche en Astronomie. cinéma bègles