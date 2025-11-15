Dark Trail

Orgelet Jura

Tarif : 12 – 12 – 28 EUR

Début : 2025-11-15 18:45:00

fin : 2025-11-15 19:45:00

2025-11-15

Parcours de trails à Orgelet la nuit du samedi 15 novembre. Plusieurs parcours proposés

– Small 10km, 280D+

– Medium 20km, 750D+

– La petite trotte à Vincent 30km, 1000D+

Inscription à l’avance sur le site internet. .

Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 94 00 88

