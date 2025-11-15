Dark Trail Orgelet
Dark Trail Orgelet samedi 15 novembre 2025.
Dark Trail
Orgelet Jura
Tarif : 12 – 12 – 28 EUR
Début : 2025-11-15 18:45:00
fin : 2025-11-15 19:45:00
2025-11-15
Parcours de trails à Orgelet la nuit du samedi 15 novembre. Plusieurs parcours proposés
– Small 10km, 280D+
– Medium 20km, 750D+
– La petite trotte à Vincent 30km, 1000D+
Inscription à l’avance sur le site internet. .
Orgelet 39270 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 83 94 00 88
