Dark Valenteen chez Lumiia Lumiia Bar & Experiences Aouste-sur-Sye samedi 14 février 2026.
Lumiia Bar & Experiences 1 route de fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14 23:50:00
2026-02-14
T’es tout.e seul.e ou avec tes potes ? L’Ange Valentin est mort, Let’s celebrate ! Dansez sur le son de notre invité DJ Gutchiboy, un son Electro House avec des touches de Funk.
Venez habillé en noir, et maquillage fluo (disponible sur place).
Lumiia Bar & Experiences 1 route de fontagnal Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 83 51 62 85 contact@lumiia.fr
English :
Are you alone or with your mates? L?Ange Valentin is dead, let?s celebrate! Dance to our guest DJ Gutchiboy’s Electro House sound with a touch of Funk.
Come dressed in black, with fluorescent make-up (available on site).
