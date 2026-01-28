Dark Valenteen chez Lumiia Lumiia Bar & Experiences Aouste-sur-Sye

Dark Valenteen chez Lumiia

Lumiia Bar & Experiences 1 route de fontagnal Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14 23:50:00

2026-02-14

T’es tout.e seul.e ou avec tes potes ? L’Ange Valentin est mort, Let’s celebrate ! Dansez sur le son de notre invité DJ Gutchiboy, un son Electro House avec des touches de Funk.

Venez habillé en noir, et maquillage fluo (disponible sur place).

English :

Are you alone or with your mates? L?Ange Valentin is dead, let?s celebrate! Dance to our guest DJ Gutchiboy’s Electro House sound with a touch of Funk.

Come dressed in black, with fluorescent make-up (available on site).

