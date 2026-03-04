Dark Waters, Le cinéma de la Cité, Angoulême

Dark Waters Samedi 21 mars, 18h15 Le cinéma de la Cité Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-21T18:15:00+01:00 – 2026-03-21T20:22:00+01:00

Fin : 2026-03-21T18:15:00+01:00 – 2026-03-21T20:22:00+01:00

Séance précédée d’un quizz à l’occasion de la journée internationale de l’eau

Le cinéma de la Cité 60 avenue de Cognac, Angoulême Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS1206#showmovie?id=3QUKY »}]

Jour mondial de l’eau – Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique… Le cinéma de la Cité Dark Waters