Darkan Duo en concert Racer Café Nérac

Darkan Duo en concert

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Le Racer Café accueille le Duo Darkan composé de Julie Vicente et Eric Darkan pour un concert d’exception dans la veine rock, folk, acoustique. .

Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 15 68 61

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English : Darkan Duo en concert

L’événement Darkan Duo en concert Nérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Albret