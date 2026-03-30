Darkan Duo en concert Racer Café Nérac
Darkan Duo en concert Racer Café Nérac vendredi 3 avril 2026.
Darkan Duo en concert
Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-03
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-04-03
Le Racer Café accueille le Duo Darkan composé de Julie Vicente et Eric Darkan pour un concert d’exception dans la veine rock, folk, acoustique. .
Racer Café 13 Quai Lusignan Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 15 68 61
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Darkan Duo en concert
L’événement Darkan Duo en concert Nérac a été mis à jour le 2026-03-27 par OT de l’Albret
À voir aussi à Nérac (Lot-et-Garonne)
- Festival La P’tite Garenne Nérac 3 avril 2026
- Tous à vos jaspages ! Nérac 4 avril 2026
- Origamis et pliage papiers Nérac 4 avril 2026
- M.A.D ! Je te promets la forêt-rebelle (contre-création), L’espace d’Albret, Nérac 4 avril 2026
- Orgues en Albret Visite d’orgue Eglise Saint-Nicolas Nérac 6 avril 2026