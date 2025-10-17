Darklandes / Soirée métal V and B Biscarrosse

Darklandes / Soirée métal V and B Biscarrosse vendredi 17 octobre 2025.

Darklandes / Soirée métal V and B

76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

Soirée Métal avec 2 concerts gratuit

Les néo métalleux Bordellais de CCW ouvriront le bal suivi des trasheux basques de SADDICT.

Présents

– le Bouibouiquifume pour vous restaurer

– Heretic Tatoo

Shooters by Jack Daniels et 666 en pression

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Merch artistes sur place

Venez vous faire nettoyer les oreilles et vous faire mal à la nuque .

76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67

English : Darklandes / Soirée métal V and B

German : Darklandes / Soirée métal V and B

Italiano :

Espanol : Darklandes / Soirée métal V and B

L’événement Darklandes / Soirée métal V and B Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Grands Lacs