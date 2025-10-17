Darklandes / Soirée métal V and B Biscarrosse
Darklandes / Soirée métal V and B Biscarrosse vendredi 17 octobre 2025.
Darklandes / Soirée métal V and B
76 Route de Bordeaux Biscarrosse Landes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17
fin : 2025-10-17
Date(s) :
2025-10-17
Soirée Métal avec 2 concerts gratuit
Les néo métalleux Bordellais de CCW ouvriront le bal suivi des trasheux basques de SADDICT.
Présents
– le Bouibouiquifume pour vous restaurer
– Heretic Tatoo
Shooters by Jack Daniels et 666 en pression
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
Merch artistes sur place
Venez vous faire nettoyer les oreilles et vous faire mal à la nuque .
76 Route de Bordeaux Biscarrosse 40600 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 04 77 67
English : Darklandes / Soirée métal V and B
German : Darklandes / Soirée métal V and B
Italiano :
Espanol : Darklandes / Soirée métal V and B
L’événement Darklandes / Soirée métal V and B Biscarrosse a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Grands Lacs