Darkside chapitre X Citadelle Montée du Souvenir Français Marseille 7e Arrondissement

Darkside souffle sa 10ème bougie à la Citadelle de Marseille ! Techno, DJs, sunset, cocktails, stand créateur et exposition seront aux rendez-vous dans ce lieu historique. GEA, LÄUFF et tout le crew Darkside Events vous donnent rendez-vous !

Darkside Events vous invite à fêter ses 10ans dans un lieu d’exception la Citadelle de Marseille, perchée face au Vieux-Port, entre terrasse panoramique et cour intérieure à l’ambiance intimiste.

Une date unique pour célébrer 10 années de musique, de collectif, de festivals, de lumière et de passion.



Pour l’occasion, on vous a préparé un line-up d’exception… On a le plaisir d’accueillir :

• GEA, la Maestro Espagnole mélangeant des influences Hardtrance et Acid Tekno avec sa propre voix

• LÄUFF, le Prodige Marseillais, oscillant entre Hardtrance et Speedbass

Pour compléter ces 2 pépites, le crew Darkside au complet compte bien fêter l’anniversaire de l’asso comme il se doit



Format sunset, cocktail & techno élégante, à la croisée de nos racines et d’une nouvelle page qui s’écrit.

Un moment à part entre afterwork électronique, programmation artistique soignée, scénographie minimaliste, et vibes d’été…

Tout est réunit un moment d’exception



► LINE UP ◄

GEA Hard Trance / Acid Tekno

LÄUFF Hard Trance / Speedbass

Darkside Crew (plus d’infos à venir…)



► INFOS PRATIQUES ◄



Métro Vieux-Port (10 min à pied)

Parking à proximité (Pharo ou Vieux-Port la Criée)

Bar à bières & cocktails

Food sur place

Stands créateurs & expos

Ambiance intimiste & safe place

+18 — Événement strictement réservé à un public majeur

Préventes uniquement sur Shotgun



► BILLETTERIE ◄

Capacité limitée

Tarif réduit (arrivée avant 18h30) 14,00€

Préventes 16,99€ / 21,99€ / 26,99€



Darkside Events

Collectif de DJs originaire des Hautes-Alpes (05), organisateurs d’événements et prestataires techniques et artistiques, Darkside Events agît pour la démocratisation des musiques électroniques depuis 2015 sur son territoire et dans tout le Sud de la France.



Suis-nous sur instagram pour les prochaines annonces

https://www.instagram.com/darkside_officiel/

https://www.darksideevents.fr/ .

Montée du Souvenir Français La Citadelle de Marseille Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Darkside blows out its 10th candle at Marseille’s Citadelle! Techno, DJs, sunsets, cocktails, a designer stand and an exhibition will all be on hand at this historic venue. GEA, LÄUFF and the whole Darkside Events crew look forward to seeing you there!

German :

Darkside bläst seine 10. Kerze in der Zitadelle von Marseille aus! Techno, DJs, Sunset, Cocktails, ein Designer-Stand und eine Ausstellung werden an diesem historischen Ort zu finden sein. GEA, LÄUFF und die gesamte Darkside Events-Crew laden Sie ein!

Italiano :

Darkside spegne la sua decima candelina alla Citadelle di Marsiglia! Techno, DJ, tramonti, cocktail, uno stand di designer e una mostra saranno offerti in questo luogo storico. GEA, LÄUFF e tutta la crew di Darkside Events vi aspettano!

Espanol :

Darkside sopla su décima vela en la Citadelle de Marsella Techno, DJs, puestas de sol, cócteles, un stand de diseño y una exposición en este lugar histórico. GEA, LÄUFF y todo el equipo de Darkside Events te esperan

