Darkside + SUUNS Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre Lyon 5e Arrondissement

Darkside + SUUNS

Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement Rhône

Tarif : 42 – 42 – 42 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 20:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Formé par les musiciens américains Nicolas Jaar et Dave Harrington, le groupe Darkside expérimente aux frontières du rock, de l’électro et du groove.

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Théâtres romains de Lyon Le grand théâtre 6 rue de l’Antiquaille Lyon 5e Arrondissement 69005 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 72 32 00 00 contact@nuitsdefourviere.fr

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English :

Formed by American musicians Nicolas Jaar and Dave Harrington, the band Darkside experiments at the boundaries of rock, electro and groove.

L’événement Darkside + SUUNS Lyon 5e Arrondissement a été mis à jour le 2026-03-13 par Lyon Tourisme et Congrès ONLYLYON Tourisme