D’Arles à Constantinople, les thermes en musique Thermes de Constantin Arles

D’Arles à Constantinople, les thermes en musique Thermes de Constantin Arles samedi 20 septembre 2025.

D’Arles à Constantinople, les thermes en musique 20 et 21 septembre Thermes de Constantin Bouches-du-Rhône

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T15:45:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T15:45:00

La compagnie Arthemusa propose un voyage musical intemporel dans les thermes de Constantin, un tissage de mélodies traditionnelles. Suivez ces empreintes laissées par Constantin le Grand, entre Arles et Constantinople.

Thermes de Constantin Rue du Grand Prieuré, 13200 Arles, France Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490520206 https://www.arlestourisme.com/fr/monument-detail.html Au bord du Rhône, les thermes de Constantin, inscrits au Patrimoine Mondial de l’UNESCO, connurent un beau succès grâce aux hypocaustes qui permettaient de faire circuler de l’air chaud sous le sous-sol à l’aide de palettes de briques.

Édifices inséparables du confort de la vie urbaine à l’époque impériale, les thermes associaient les exercices physiques qui se déroulaient sur la palestre (salle d’entraînement) aux bains assurant l’hygiène corporelle. S’il n’est plus possible d’y prendre un bain, la visite de ce monument vaut le détour.

Visite musicale par la compagnie Arthemusa musique thermes de Constantin

RB/Arthemusa