Daron Basclo Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

#Daron Basclo

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 21:00:00

fin : 2026-07-01 22:20:00

Date(s) :

2026-07-01

One Man Show Comment élever un ado de la génération Tiktok et 4DX , quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?

Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères.

Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi. Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça ne se fait trop pas de ouf ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : #Daron Basclo

L’événement #Daron Basclo Bayonne a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Bayonne