DARRIFOURCQ HERMIA CECCALDI + CYRIL BERNHARD SOLO – LE TAQUIN Toulouse, 15 mai 2025 21:00, Toulouse.

Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi est un trio franco-belge de « brutal jazz », un thème réunis autour d’une certaine idée du free-jazz. Ces trois musiciens nourrissent leurs compositions de tout ce qui peut leur permettre d’explorer les extrêmes dynamiques de la musique.

Exercice assez rare et périlleux, le « solo guitare » de Cyril Bernhard nous offre cette grande liberté d’expression personnelle.

Très exigent en termes de technique et d’exécution, il requiert également un certain lâcher-prise nécessaire pour rendre la musique vivante et fraîche à chaque performance. 7.87.8 EUR.

Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 21 80 84 programmation@le-taquin.fr

English :

Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi is a Franco-Belgian « brutal jazz » trio, a theme united around a certain idea of free-jazz. These three musicians feed their compositions with everything that allows them to explore the dynamic extremes of music.

German :

Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi ist ein französisch-belgisches Trio des « Brutal Jazz », ein Thema, das sich um eine bestimmte Idee des Free-Jazz versammelt hat. Diese drei Musiker nähren ihre Kompositionen mit allem, was ihnen erlaubt, die dynamischen Extreme der Musik zu erforschen.

Italiano :

Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi è un trio brutal jazz franco-belga con una certa idea di free jazz. Questi tre musicisti alimentano le loro composizioni con tutto ciò che permette loro di esplorare gli estremi dinamici della musica.

Espanol :

Darrifourcq / Hermia / Ceccaldi es un trío franco-belga de jazz brutal con una cierta idea del free jazz. Estos tres músicos alimentan sus composiciones con todo lo que les permite explorar los extremos dinámicos de la música.

