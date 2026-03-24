D’arts et de pierres Grosley-sur-Risle
D’arts et de pierres Grosley-sur-Risle samedi 30 mai 2026.
D’arts et de pierres
Eglise Saint-Léger Rue de l’église Grosley-sur-Risle Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 16:00:00
fin : 2026-05-30 22:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Les Amis du patrimoine de Grosley-sur-Risle proposent les événement suivants autour de leur église Saint-Léger
16h-22h un marché artisanal
18h concert de musique sacrée par la Chorale Amabilé
19h présentation en avant-première de son ouvrage intitulé Maisons de pierre, maisons de chair par Virginie Michelland
20h-22h illuminations de l’église et apéritif participatif .
Eglise Saint-Léger Rue de l’église Grosley-sur-Risle 27170 Eure Normandie +33 7 62 59 91 53 catherine.burucoa@gmail.com
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English : D’arts et de pierres
L’événement D’arts et de pierres Grosley-sur-Risle a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure