D’arts et de pierres

Eglise Saint-Léger Rue de l’église Grosley-sur-Risle Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 16:00:00

fin : 2026-05-30 22:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les Amis du patrimoine de Grosley-sur-Risle proposent les événement suivants autour de leur église Saint-Léger

16h-22h un marché artisanal

18h concert de musique sacrée par la Chorale Amabilé

19h présentation en avant-première de son ouvrage intitulé Maisons de pierre, maisons de chair par Virginie Michelland

20h-22h illuminations de l’église et apéritif participatif .

Eglise Saint-Léger Rue de l’église Grosley-sur-Risle 27170 Eure Normandie +33 7 62 59 91 53 catherine.burucoa@gmail.com

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English : D’arts et de pierres

L’événement D’arts et de pierres Grosley-sur-Risle a été mis à jour le 2026-03-24 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure