Darwaza en concert à la bibliothèque Hergé Bibliothèque Hergé Paris

DARWAZA est un quartet de jazz-groove aux multiples influences. A la croisée de différents styles, le groupe s’affranchit des frontières en intégrant notamment afrobeat ou éthio-jazz à ses créations.

Nourris de jazz, de musiques africaines, latines ou de hip hop, les quatre musiciens délivrent grooves hypnotiques et improvisations enfiévrées.

Le principe de la Répéthèque est d’offrir un espace scénique gratuit en bibliothèque à des musiciens dotés d’un minimum d’expérience et désireux de se tester en live lors d’une répétition en conditions réelles.

Dans le cadre des répéthèques proposées par les bibliothèques de Paris, la bibliothèque Hergé a le plaisir d’accueillir le groupe Darwaza, samedi 21 février à 16h.

Le samedi 21 février 2026

de 16h00 à 17h30

gratuit

Sans inscription

Tout public.

Bibliothèque Hergé 2 rue du Département 75019 Paris

+33140381808 bibliotheque.herge@paris.fr



