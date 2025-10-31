DARWIN HORROR FAMILY SHOW Darwin Éco-système Bordeaux

DARWIN HORROR FAMILY SHOW Vendredi 31 octobre, 15h00 Darwin Éco-système Gironde

Billetterie en ligne et sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-31T15:00:00+01:00 – 2025-10-31T20:00:00+01:00

Fin : 2025-10-31T15:00:00+01:00 – 2025-10-31T20:00:00+01:00

Entre skate, bonbons, maquillage terrifiant et dancefloor endiablé, la caserne se transforme une nouvelle fois en véritable terrain de jeu pour créatures en herbe (et accompagnants).

Préparez vos costumes les plus fous, on vous promet un Halloween à la sauce Darwin : décalé, coloré, joyeux, éco-friendly, glissant et dansant.

️Entrée : 6€

1 verre de sirop + friandise Origines offerts

Gratuit pour les -2 ans et les accompagnants

Billetterie Dice en bio & sur place.

Au programme :

Skate Park

Open bar grenadine/menthe, initiations skate avec la Brigade, maquillage, tatouages éphémères, coloriage et photobooth pour immortaliser vos plus beaux (et affreux) sourires !

Fabrique Bilingue

Immersion dans le Dia de los Muertos : film d’animation et ateliers pour petits et grands. Diffusion d’un film en anglais, séance à partir de 15h15.

Caserne et Halle Darwin

Chasse aux friandises : Partez à la recherche des friandises dans les commerces de la caserne ! (pensez à venir avec votre contenant ).

Et pour éliminer le suggar rush des enfers, on propose une BOOOOM pour nos terreurs dans la Halle : DJ set de l’enfer, bar à monstres, maquillage, coloriages et photobooth de l’horreur… de 17h30 à 20h !

20h halloween se termine, et ça va vite dormir.

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Les monstres, sorcières, vampires et petits fantômes sont de retour à Darwin pour un après-midi pas comme les autres ! halloween party

