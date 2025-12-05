DARWIN X-MAS MARKET Un marché de Noël pas comme les autres… Darwin Éco-système Bordeaux

DARWIN X-MAS MARKET

Un marché de Noël pas comme les autres… 5 – 14 décembre Darwin Éco-système Gironde

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-05T14:00:00 – 2025-12-05T20:00:00

Fin : 2025-12-14T10:00:00 – 2025-12-14T18:00:00

Un marché où les 150 artisans et créateurs présentaient leurs merveilles, où les guirlandes brillaient de bon sens, et l’odeur du pain d’épices se mêlait à celle des bons petits plats du Magasin Général.

Les 5, 6 et 7 et 12, 13 et 14 décembre, Darwin se transforme en village de Noël éco-créatif, un repaire pour les rêveurs, les gourmands, les curieux et les amoureux des belles choses faites avec le cœur.

Deux week-ends pour retrouver la chaleur du partage et la magie des fêtes sans excès ni emballage inutile. Deux week-ends pour flâner entre les stands, dénicher des cadeaux responsables, s’émerveiller, grignoter, danser et rêver.

Ateliers et animations pour enfants, concerts, rires et marché de créateurs et marché gourmand : tout est réuni pour vivre un Noël alternatif, joyeux et inspirant.

Prenez date et venez vous perdre dans la douceur hivernale, repartir les bras chargés de trouvailles uniques et d’un peu de cette magie qui ne s’emballe pas.

Quand les lumières s’éteindront, il restera dans l’air un parfum de cannelle, de bois chaud et de souvenirs heureux.

Les horaires : Vendredi 14h-20h / Samedi 10h-20h / Dimanche 10h-18h

Programmation des activités et concerts à venir très bientôt !

Darwin Éco-système 87 quai des queyries Bordeaux 33100 Bastide Niel Gironde Nouvelle-Aquitaine

Il était une fois, au cœur de Darwin, un marché pas tout à fait comme les autres.

@StudioSauvages