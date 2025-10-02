Das deutsche Kettensägenmassaker Maison Heinrich Heine Paris

Das deutsche Kettensägenmassaker Maison Heinrich Heine Paris jeudi 2 octobre 2025.

Un film réalisé par Christoph Schlingensief (horreur/comédie/farce, Allemagne, 1990, 63 min, VOSTFR) avec Alfred Edel, Karina Fallenstein, Udo Kier.

Schlingensief (1960-2010) dépeint la première heure de la

réunification allemande comme un carnage national. L’annonce de

l’ouverture du Mur plonge une famille de bouchers ouest-allemands dans

une frénésie meurtrière incontrôlable. Dans la cuisine délabrée d’un

hôtel, ils assassinent d’anciens citoyen·nes de la RDA. Das deutsche Kettensägenmassaker

est une réaction immédiate à un événement politique majeur.

Schlingensief emploie volontairement des mouvements de caméra

frénétiques, le bruit incessant d’une tronçonneuse et son impact

spectaculaire sur les corps, pour créer un effet trash saisissant. Le

film interprète la réunification comme un acte sanglant et cannibale

d’annexion de l’Est par l’Ouest.

La projection sera suivie d’un débat animé par Matthias Steinle, Hélisenne Lestringant et Franziska Baur (mod.).

Le jeudi 02 octobre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan 75014 Paris

