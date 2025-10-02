Das deutsche Kettensägenmassaker Maison Heinrich Heine Paris
Un film réalisé par Christoph Schlingensief (horreur/comédie/farce, Allemagne, 1990, 63 min, VOSTFR) avec Alfred Edel, Karina Fallenstein, Udo Kier.
Schlingensief (1960-2010) dépeint la première heure de la
réunification allemande comme un carnage national. L’annonce de
l’ouverture du Mur plonge une famille de bouchers ouest-allemands dans
une frénésie meurtrière incontrôlable. Dans la cuisine délabrée d’un
hôtel, ils assassinent d’anciens citoyen·nes de la RDA. Das deutsche Kettensägenmassaker
est une réaction immédiate à un événement politique majeur.
Schlingensief emploie volontairement des mouvements de caméra
frénétiques, le bruit incessant d’une tronçonneuse et son impact
spectaculaire sur les corps, pour créer un effet trash saisissant. Le
film interprète la réunification comme un acte sanglant et cannibale
d’annexion de l’Est par l’Ouest.
La projection sera suivie d’un débat animé par Matthias Steinle, Hélisenne Lestringant et Franziska Baur (mod.).
Découvrez « Das deutsche Kettensägenmassaker » de Christoph Schlingensief, une comédie horrifique et satirique qui offre une lecture provocante de l’unité allemande.
Le jeudi 02 octobre 2025
de 20h00 à 21h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Maison Heinrich Heine 27C Boulevard Jourdan 75014 Paris
