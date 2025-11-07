DASF (Des Airs Sans Frontières) Rue Saint-Pierre le Vif Sens

DASF (Des Airs Sans Frontières) Rue Saint-Pierre le Vif Sens vendredi 7 novembre 2025.

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne

Tarif : 7 EUR

21:00:00

fin : 2025-11-07

2025-11-07

Chant et musique du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen (Turquie, Arménie, Grèce).

De la chanson de barde anatolienne à la musique savante Ottomane en passant par les thèmes traditionnels populaires grecs.

Un répertoire sincère et intimiste dont la poésie universelle s’exprime à travers les mélodies des langues et des instruments.

Instrumentarium

Samuel GARCIA Chant, Dohola (percussion égyptienne)

Raphaël DUBERT Lavta (luth d’Istanbul)

Jean-Baptiste GAUDRAT Clarinette .

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03

