DASF (Des Airs Sans Frontières) Rue Saint-Pierre le Vif Sens

Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens Yonne
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Début : 2025-11-07 21:00:00
fin : 2025-11-07
2025-11-07
Chant et musique du Moyen-Orient et du bassin méditerranéen (Turquie, Arménie, Grèce).
De la chanson de barde anatolienne à la musique savante Ottomane en passant par les thèmes traditionnels populaires grecs.
Un répertoire sincère et intimiste dont la poésie universelle s’exprime à travers les mélodies des langues et des instruments.
Instrumentarium
Samuel GARCIA Chant, Dohola (percussion égyptienne)
Raphaël DUBERT Lavta (luth d’Istanbul)
Jean-Baptiste GAUDRAT Clarinette .
Rue Saint-Pierre le Vif La Scène Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 96 45 03
