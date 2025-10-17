Dastum A Piperia La Bogue d’Or Îlot de La Minoterie Pipriac
Dastum A Piperia La Bogue d’Or Îlot de La Minoterie Pipriac vendredi 17 octobre 2025.
Dastum A Piperia La Bogue d’Or
Îlot de La Minoterie 5 Rue du Dr Laennec Pipriac Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 18:00:00
fin : 2025-10-17 20:30:00
Date(s) :
2025-10-17
18h-20h Inauguration du point d’écoute Dastum, présenté par Vincent Morel.
Projection du documentaire « Dastum, la Maison des sources » de Giuseppe de Vecchi.
Balade chantée dans le bourg proposée par Kistinenn pour rejoindre la veillée.
20h30 Veillée chantée mensuelle « Chez Paulette ». .
Îlot de La Minoterie 5 Rue du Dr Laennec Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Dastum A Piperia La Bogue d’Or Pipriac a été mis à jour le 2025-09-23 par OT PAYS DE REDON