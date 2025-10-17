Dastum A Piperia La Bogue d’Or Îlot de La Minoterie Pipriac

Dastum A Piperia La Bogue d’Or Îlot de La Minoterie Pipriac vendredi 17 octobre 2025.

Îlot de La Minoterie 5 Rue du Dr Laennec Pipriac Ille-et-Vilaine

Début : 2025-10-17 18:00:00

fin : 2025-10-17 20:30:00

18h-20h Inauguration du point d’écoute Dastum, présenté par Vincent Morel.

Projection du documentaire « Dastum, la Maison des sources » de Giuseppe de Vecchi.

Balade chantée dans le bourg proposée par Kistinenn pour rejoindre la veillée.

20h30 Veillée chantée mensuelle « Chez Paulette ». .

Îlot de La Minoterie 5 Rue du Dr Laennec Pipriac 35550 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 71 45 40

