Dastum, la maison des sources Auditorium des Champs Libres Rennes Dimanche 8 mars 2026, 16h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

La vitalité de la culture traditionnelle bretonne doit beaucoup au magnétophone qui a permis de recueillir paroles, musiques et chants.

Aujourd’hui, des centaines de milliers d’enregistrements sont accessibles en ligne, gratuitement, grâce à la création de Dastum en 1972. C’est une extraordinaire aventure collective que raconte le film, la volonté de transmettre et diffuser. Et une nouvelle génération se passionne pour l’écoute de ces sons et ces voix et s’en imprègne pour continuer à faire vivre ce patrimoine immatériel.

Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Guiseppe de Vecchi, réalisateur et Gaëtan Crespel, directeur de Dastum. (Guiseppe de Vecchi, 52 min, 2024, Sombrero & Co)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine