Dastum, la maison des sources, Auditorium des Champs Libres, Rennes

Dastum, la maison des sources Dimanche 8 mars, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine

Gratuit

Début : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Fin : 2026-03-08T16:00:00+01:00 – 2026-03-08T17:30:00+01:00

Aujourd’hui, des centaines de milliers d’enregistrements sont accessibles en ligne, gratuitement. Le film raconte la création, en 1972, de Dastum, gardien des archives sonores, et l’extraordinaire aventure collective menée autour de leurs transmission et diffusion. Bien loin des clichés nostalgiques, une nouvelle génération se passionne aujourd’hui pour l’écoute de ces sons et de ces voix, s’en imprègne pour continuer à faire vivre ce patrimoine.

​Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Giuseppe de Vecchi, réalisateur et Gaëtan Crespel, directeur de Dastum. (Guiseppe de Vecchi, 52 min, 2024, Sombrero & Co)

Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne

La vitalité de la culture traditionnelle bretonne doit beaucoup au magnétophone qui a permis de recueillir paroles, musiques et chants, d’un monde qui allait disparaître. Docs_du _dimanche

Sombrero