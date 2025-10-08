Dastum La maison des sources Causerie Ti ar Vro Cavan

Ti ar Vro Rue Jean Monnet Cavan Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-08 20:30:00

Ti ar Vro et la bibliothèque départementale langue bretonne de Cavan vous convie à sa causerie mensuelle. Elle sera consacrée à la projection du film de Giuseppe De Vecchi sur l’histoire de l’association Dastum.

La vitalité de la culture traditionnelle bretonne est tributaire de l’invention d’un objet le magnétophone sur cassette. Il permit à une certaine jeunesse de recueillir juste à temps les paroles, les musiques et les chants d’un monde qui allait disparaître. Aujourd’hui, à l’heure d’Internet, des dizaines de milliers d’enregistrements sont accessibles en ligne, gratuitement et par tout le monde. Interrogeant le sens d’un tel héritage, le film raconte une extraordinaire aventure collective la création des emblématiques archives sonores de Dastum.

Réal. Giuseppe De Vecchi, documentaire, 52 min. En français

Production Sombrero & Co / France Télévisions / France 3 Bretagne / TVR / Tébéo / Tébésud. .

Ti ar Vro Rue Jean Monnet Cavan 22140 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 80 55

