“Dastum, la maison des sources” Pontivy communauté Pontivy

“Dastum, la maison des sources”

Pontivy communauté 1 place Ernest Jan Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Une heure avec… Monique Le Boulch et Fulup Bauché

Projection film Dastum En partenariat avec Dastum Bro Ereg

Gratuit Places limitées .

Pontivy communauté 1 place Ernest Jan Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 25 00 49

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement “Dastum, la maison des sources” Pontivy a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté