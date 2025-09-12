Dätcha Mandala (acoustic set) Sortie 13 – salle de concert Pessac

Prévente : 15€

Sur place : 18€

12.09.2025

Maximum Tour productions présente : Dätcha Mandala en concert acoustique le vendredi 12 septembre à Sortie 13 !

Assistez dès 19h au vernissage de l’exposition : Anselme.

Gratuit – Infos : https://www.sortie-13.com/evenementiel/vernissage-exposition-%3A-ans

Rock acoustique

Dätcha Mandala compte depuis 2009 plus de 700 concerts à travers 17 pays d’Europe et Outre Atlantique (New York, Montréal), un passage remarqué au Stade de France en ouverture des INSUS (Ex-Téléphone) et plus récemment ses 1er passages au Hellfest ou encore le Resurrection Fest, petit frère espagnol du précédent.

Réputé pour ses concerts à l’énergie époustouflante et sa générosité sur scène, le trio pose les guitares électriques et proposera en cette rentrée, une version acoustique de son répertoire actuel dans un format plus intimiste. Certains titres seront réarrangés pour l’occasion.

(Re)découvrir : DÄTCHA MANDALA – Koda – AFTER FRIDAY SESSION, https://www.youtube.com/watch?v=blKJXMhi0Ns&list=RDblKJXMhi0Ns&start_radio=1

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=blKJXMhi0Ns&list=RDblKJXMhi0Ns&start_radio=1 »}] Sortie 13 – salle de concert est une salle de concert et galerie d’exposition située à Pessac. Retrouvez toute l’année 80 concerts, 5 expositions (gratuites), des cours de chant et de guitare ! En voiture : à 500 m de la rocade : sortie N°13, Pessac Alouette

En tram : Arrêt France Alouette, Ligne B

Parking Gratuit

