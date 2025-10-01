Dating #75 – Rencontres créatives – Court-métrages Salle Gouffrand Bordeaux

Dating #75 – Rencontres créatives – Court-métrages Salle Gouffrand Bordeaux mercredi 1 octobre 2025.

Dating #75 – Rencontres créatives – Court-métrages Mercredi 1 octobre, 18h30 Salle Gouffrand Gironde

Adhésion obligatoire – Inscription sur place possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-01T18:30:00 – 2025-10-01T23:30:00

Fin : 2025-10-01T18:30:00 – 2025-10-01T23:30:00

Le Dating c’est quoi ?

Le Kino Dating est une soirée au cours de laquelle se réunissent des cinéastes locaux dans le but de créer des équipes de tournage. Vous aurez alors 2 mois pour réaliser vos films, qui seront ensuite projetés dans une salle de cinéma.

Que vous soyez comédien(ne), réalisateur(rice), ingé son, monteur(se), cadreur(se), maquilleur(se), électro, machino, assistant(e) réal, décorateur(rice), accessoiriste, scénariste, compositeur(rice), pro ou complètement amateur(e), cette soirée de rencontres est faite pour vous !

Comment participer ?

Pour les réalisateur·ices, les comédien·nes, les technicien·nes et toustes les autres on vous donne RDV :

Le Mercredi 1 octobre 2025

Début à 18h30 (horaire sous réserve de modifications)

Salle Gouffrand, 23 Rue Gouffrand, 33300 Bordeaux

C’est combien ?

Pour avoir accès au reseau de créateur.trice.s, se présenter, former des équipes et participer aux évènements Kino en général, il faut être adhérent.e de l’association.

Tarif plein – 1 an : 20€

Tarif réduit – 1 an : 12€

(Etudiant.e.s / Carte Jeune / Bénéficiaires RSA ou France Travail)

Inscription film : 5€

Et après ?

L’adhesion te donne accès à tous les datings et projections de la saison 2025-26 gratuitement (hors KABARET), à la page des petites annonces, au discord Kino et à notre reseau de créateur.trice.s

Kino c’est pour qui ?

Pour tous.tes ! Que tu sois débutant.e, amateur.trice, étudiant.e ou déjà pro, tout le monde a sa place à Kino. C’est ce mélange d’experience qui favorise la création de courts métrages uniques.

Les régles :

Comme d’habitude, il y a des critères à respecter pour réaliser un film :

️Thème : La beauté

Contrainte : Plan séquence

⏰ Une durée : 5min max ⏰

Faites bien avec rien, faites mieux avec peu, mais faites le MAINTENANT !

Salle Gouffrand 23 Rue Gouffrand, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tinyurl.com/adhesions-KS-25-26 »}]

Viens rencontrer des cinéastes locaux, forme une équipe et tourne un court-métrage de 5 minutes en 2 mois seulement ! Cinéma Court-métrage

@kino_session