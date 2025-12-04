DATING CLUB MONTPELLIER Montpellier

DATING CLUB MONTPELLIER

Le mardi 16 Décembre à 20h00 à l’invader Rétro Bar , situé dans le quartier de l’écusson ouvre ses portes à une soirée placée sous le signe de l’ amour avec son tout nouveau Speed Dating

Une soirée de rencontres entre 20 et 30 personnes

Lors de cette soirée unique, vous aurez l’occasion de découvrir entre 8 et 15 personnes du sexe opposé, classés par groupe d’ ages, la soirée comprend une activité brise-glace, des rounds de speed dating de 5 minutes par duo, une entracte et un temps off pour que les participants puissent échanger avec ceux avec qui ils ont eu le + d’ affinités et poursuivre leurs discussions.

Entrée payante à 10€

La réservation est obligatoire pour garantir votre place et il faudra également penser à remplir le formulaire, qui nous permet de pré-matcher les candidats sur des critères comme l’âge, le sexe et le lieu de résidence. .

English :

Tuesday, December 16 at 8:00 pm at the invader Rétro Bar, located in the écusson district, opens its doors to an evening under the sign of love with its brand new Speed Dating

